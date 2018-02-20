В ООН почтили минутой молчания память Виталия Чуркина

Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память бывшего российского постпреда Виталия Чуркина, скончавшегося ровно год назад.
Открывая встречу по ближневосточному урегулированию, действующий председатель СБ министр иностранных дел Кувейта Сабах Аль-Халед Ас-Сабах выразил соболезнования от лица Совета в связи с кончиной постпреда Малави при ООН Ректора Муры. «Сегодня также годовщина ухода из жизни постпреда РФ Виталия Чуркина», — сказал Ас-Сабах, после чего попросил всех членов СБ о минуте молчания.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.
Сегодня выдающегося дипломата, который в разное время работал послом нашей страны в Чили, Бельгии и Канаде и которого называли воином дипломатии и мастером экспромта, вспоминали и коллеги, и бывшие одноклассники, и друзья. Как отмечал обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, Чуркин стал по-настоящему народным любимцем, люди по достоинству оценили его усилия по защите интересов страны, и для молодых дипломатов он всегда будет являться примером для подражания.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.
Сегодня выдающегося дипломата, который в разное время работал послом нашей страны в Чили, Бельгии и Канаде и которого называли воином дипломатии и мастером экспромта, вспоминали и коллеги, и бывшие одноклассники, и друзья. Как отмечал обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, Чуркин стал по-настоящему народным любимцем, люди по достоинству оценили его усилия по защите интересов страны, и для молодых дипломатов он всегда будет являться примером для подражания.
Комментарии