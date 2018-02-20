Госдолг Украины перевалил за 2 трлн гривен

Государственный долг Украины составил 2 трлн 1 млрд гривен — почти 78 млрд долларов.
Государственный гарантированный долг Украины в настоящее время составляет 2,1 трлн гривен. Такие данные привела во вторник глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз во время публичного отчета, передает УНН.
Татьяна Слюз, глава Государственной казначейской службы Украины: «Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен».
По нынешнему курсу гривны относительно доллара госдолг Украины составляет 77,7 млрд долларов. Данные свидетельствуют, что долг продолжает расти: в октябре он составил 77,03 млрд долларов. На обслуживание внешнего долга уходит около 4% ВВП страны.
Отметим, что украинская финансовая система с 2015 года поддерживается четырехлетней программой траншей от МВФ. В рамках нее Киев должен получить около 17 млрд долларов, если проведет ряд реформ. Впрочем, недавно в Нацбанке Украины заявили, что могут прекратить сотрудничество с МВФ уже в середине 2018 года.
Татьяна Слюз, глава Государственной казначейской службы Украины: «Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен».
По нынешнему курсу гривны относительно доллара госдолг Украины составляет 77,7 млрд долларов. Данные свидетельствуют, что долг продолжает расти: в октябре он составил 77,03 млрд долларов. На обслуживание внешнего долга уходит около 4% ВВП страны.
Отметим, что украинская финансовая система с 2015 года поддерживается четырехлетней программой траншей от МВФ. В рамках нее Киев должен получить около 17 млрд долларов, если проведет ряд реформ. Впрочем, недавно в Нацбанке Украины заявили, что могут прекратить сотрудничество с МВФ уже в середине 2018 года.
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