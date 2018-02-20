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    На Украине свиньи съели пенсионера

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    На Украине свиньи съели пенсионера

    На Украине свиньи съели пенсионера

    Вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина. Растерзанное тело обнаружили соседи.

    ЧП произошло в украинском селе Ковалёвка Николаевской области. Соседи обнаружили тело 80-летнего пенсионера без головы, рук и внутренних органов: останки пожилого человека доедали домашние свиньи.

    Предположительно, пожилому человеку стало плохо во дворе своего дома, он упал и умер, а голодные свиньи обглодали тело своего хозяина. Сейчас останки отправлены на экспертизу, которая установит причину смерти.

    Возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», сообщает портал «Новости-N».

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