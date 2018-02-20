Порошенко поручил изменить формат операции в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко ожидает от руководства Министерства обороны и Генерального штаба предложений по изменению формата операции на
юго-востоке страны, которую в Киеве называют антитеррористической.
Также Порошенко на сегодняшнем заседании военного кабинета поручил представить ему кандидатуры на пост командующего «новой» украинской операцией в Донбассе.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе».
Порошенко поручил Минобороны «дать отпор агрессору», заявив, что подписанный им сегодня закон о реинтеграции Донбасса фиксирует «наше право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН».
Порошенко отметил, что роль спецоперации на «первом этапе войны» в Донбассе сыграла важную роль, но успешно завершить ее не удалось из-за «прямого вторжения подразделений российской армии», передает «Интерфакс».
Глава украинского государства также добавил, что провалу способствовало «полное разрушение Вооруженных сил Украины, украинской разведки, украинских спецслужб предыдущей властью». «Сегодня мы уже можем говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена», — отметил глава государства.
Между тем, по словам украинского лидера, в настоящее время можно констатировать, что сейчас у Украины — «одна из самых эффективных армий в Европе».
Сегодня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия называется «страной-агрессором». Таким образом, Киев на основании нового закона теперь имеет право использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе».
Порошенко поручил Минобороны «дать отпор агрессору», заявив, что подписанный им сегодня закон о реинтеграции Донбасса фиксирует «наше право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН».
Порошенко отметил, что роль спецоперации на «первом этапе войны» в Донбассе сыграла важную роль, но успешно завершить ее не удалось из-за «прямого вторжения подразделений российской армии», передает «Интерфакс».
Глава украинского государства также добавил, что провалу способствовало «полное разрушение Вооруженных сил Украины, украинской разведки, украинских спецслужб предыдущей властью». «Сегодня мы уже можем говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена», — отметил глава государства.
Между тем, по словам украинского лидера, в настоящее время можно констатировать, что сейчас у Украины — «одна из самых эффективных армий в Европе».
Сегодня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия называется «страной-агрессором». Таким образом, Киев на основании нового закона теперь имеет право использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны.
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