На Украине утвердили дату начала «российской агрессии»

Власти Украины нашли способ отметить День героев «небесной сотни» и лишний раз обвинить Россию. Причем этот день и сделали поводом, назвав годовщину расстрелов на Майдане — началом «российской агрессии».
Заявление, устанавливающее официальное начало «российской агрессии», сегодня сделал украинский МИД. Теперь с 20 февраля 2014 года на Украине официально ведут отсчет «спланированной» агрессии, в результате которой Украина лишилась Крыма, Севастополя и приобрела конфликт на Донбассе.
В самом Киеве расследование гибели людей на Майдане идет непрозрачно, и, кроме обвинений в адрес Януковича, пока ни к чему не привело. Показания невыгодных для действующей власти участников тех событий — например, грузинских снайперов — рассматривать не спешат. Однако эти свидетели готовы дать показания суду; они заявляют, что приказ стрелять по протестующим и спецназу они получили от тогдашних лидеров Евромайдана.
По всей Украине в эти дни проходят то акции протеста с требованием отставки Порошенко, то траурные митинги. Во Львове, например, подняли флаг бандеровской УПА. Подобную идею сейчас рассматривают и в Киеве.
Сам же Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, который провозглашает Россию «страной-агрессором» и дает украинским властям право использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны.
В самом Киеве расследование гибели людей на Майдане идет непрозрачно, и, кроме обвинений в адрес Януковича, пока ни к чему не привело. Показания невыгодных для действующей власти участников тех событий — например, грузинских снайперов — рассматривать не спешат. Однако эти свидетели готовы дать показания суду; они заявляют, что приказ стрелять по протестующим и спецназу они получили от тогдашних лидеров Евромайдана.
По всей Украине в эти дни проходят то акции протеста с требованием отставки Порошенко, то траурные митинги. Во Львове, например, подняли флаг бандеровской УПА. Подобную идею сейчас рассматривают и в Киеве.
Сам же Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, который провозглашает Россию «страной-агрессором» и дает украинским властям право использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны.
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