Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Украине и в Сирии

Сегодня Владимир Путин провел в Кремле совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании состоялся детальный обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе вокруг сирийского Африна. Также в контексте недавних переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным обсуждалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей. Сам Лавров также принял участие в совещании.
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