В петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку

В драматическом театре решили рассказать, как выжить в застенках террариума клерков.

В Театре комедии имени Акимова создали модную постановку «Контора», которой в столице рукоплескали и народный артист Олег Меньшиков, и боец без правил Александр Емельяненко.



Последний, кстати, мог оценить не только остроумие режиссера-постановщика и мастерство актеров, но и их спортивную форму. Некоторые эпизоды требуют от участников почти акробатической или каскадерской подготовки. Ведь шоу-спектакль решен в необычном жанре пластической комедии.



Забавные, парадоксальные, сатирические и гротескные сцены жизни белых воротничков разыгрываются вообще без слов. Но отсутствие текста не мешает зрителям погрузиться в переживания, надежды и настроения офисного планктона.



Сюжет «Конторы» представляет зрителю повесть, что нет бессмысленней на свете — один день работы офиса, где от скуки маются творчеством и доводят всё до предела несколько молодых мужчин.



Их роли, кстати, исполняют не только узнаваемые и модные актеры, но и танцор, артист цирка и клоун. В общем, сплоченный коллектив, только и помышляющий о премии — признании петербургского зрителя.