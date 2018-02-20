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    В петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку

    В петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку

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    В петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку

    В петербургском Театре комедии развеяли офисную скуку

      В драматическом театре решили рассказать, как выжить в застенках террариума клерков.

      В Театре комедии имени Акимова создали модную постановку «Контора», которой в столице рукоплескали и народный артист Олег Меньшиков, и боец без правил Александр Емельяненко.

      Последний, кстати, мог оценить не только остроумие режиссера-постановщика и мастерство актеров, но и их спортивную форму. Некоторые эпизоды требуют от участников почти акробатической или каскадерской подготовки. Ведь шоу-спектакль решен в необычном жанре пластической комедии.

      Забавные, парадоксальные, сатирические и гротескные сцены жизни белых воротничков разыгрываются вообще без слов. Но отсутствие текста не мешает зрителям погрузиться в переживания, надежды и настроения офисного планктона.

      Сюжет «Конторы» представляет зрителю повесть, что нет бессмысленней на свете — один день работы офиса, где от скуки маются творчеством и доводят всё до предела несколько молодых мужчин.

      Их роли, кстати, исполняют не только узнаваемые и модные актеры, но и танцор, артист цирка и клоун. В общем, сплоченный коллектив, только и помышляющий о премии — признании петербургского зрителя.

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