В Иванове ищут двух работниц сгоревшего цеха по пошиву подушек

Полицейские разыскивают двух сотрудниц швейного цеха, сгоревшего в Иванове.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин. Он подчеркнул, что пока не известно, были ли они в цехе во время пожара.
Владислав Радостин, руководитель пресс-службы УМВД по региону: «Это не означает, что они погибли на пожаре. Однако, по словам их коллег, пока неизвестно где они находятся. Их необходимо найти».
По последним данным, жертвой пожара стала одна женщина. Еще трое пострадали, двое из них находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что в Иванове загорелся цех по производству подушек. Площадь пожара составила 200 кв. метров. Из горящего трехэтажного здания эвакуировали 50 человек.
В 17:57 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвуют 18 единиц техники и 49 человек.
Владислав Радостин, руководитель пресс-службы УМВД по региону: «Это не означает, что они погибли на пожаре. Однако, по словам их коллег, пока неизвестно где они находятся. Их необходимо найти».
По последним данным, жертвой пожара стала одна женщина. Еще трое пострадали, двое из них находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что в Иванове загорелся цех по производству подушек. Площадь пожара составила 200 кв. метров. Из горящего трехэтажного здания эвакуировали 50 человек.
В 17:57 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвуют 18 единиц техники и 49 человек.
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