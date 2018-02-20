Петербургский центр управления парковками поймали на «лишних» зарплатах

Контрольно-счетная палата Петербурга заинтересовалась зарплатами сотрудников центра управления парковками.

Во время проверки предприятия аудиторы обратили внимание на оплату деятельности работников, не предусмотренную уставом. Речь идет более чем о 30 миллионах рублей. Также ведомство выявило нецелевое использование средств для погашения кредита, а это еще 22 миллиона.



Кроме того, инспекторы резюмировали, что центр не смог выполнить ряд заданий и целевых показателей госпрограмм.



Напомним: сотрудники предприятия оформляют документы для выставления штрафов пользователям платной парковки в центре Петербурга. Однако за два с половиной года с нарушителей не удалось получить ни рубля. У чиновников по-прежнему нет доступа к персональным данным водителей. По некоторым подсчетам, бюджет города недополучил более миллиарда рублей.