Собчак перечислила спонсоров своей избирательной кампании

Кандидат в президенты Ксения Собчак перечислила имена бизнесменов, которые спонсировали ее избирательную кампанию.
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Список спонсоров своей кампании Собчак озвучила на пресс-конференции во вторник, передает «Интерфакс». В нем оказались президент Шахматной федерации Москвы и инвестиционного фонда Legacy Square Capital Владимир Палихата, для переговоров с которым Собчак «пришлось полететь на Бали», бизнесмен Александр Росляков, основатель компании Yota и соучредитель института «Стрелка» Сергей Адольнев, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его жена, дизайнер Яна Расковалова, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский, а также владелец журнала Forbes в России Александр Федотов.
Собчак уточнила, что назвала лишь тех спонсоров, которые пожелали быть названными, а реальный список значительно больше.
Ксения Собчак: «Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать».
Собчак добавила, что для нее очень важна поддержка малого и среднего бизнеса, и отметила, что согласилась получать деньги только от тех людей, которые не выдвигали лоббистских требований в обмен на свою поддержку.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Собчак участвует в них как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Ранее телеведущая заявляла, что назовет имена спонсоров только в том случае, если ее зарегистрируют в качестве кандидата.
Собчак уточнила, что назвала лишь тех спонсоров, которые пожелали быть названными, а реальный список значительно больше.
Ксения Собчак: «Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать».
Собчак добавила, что для нее очень важна поддержка малого и среднего бизнеса, и отметила, что согласилась получать деньги только от тех людей, которые не выдвигали лоббистских требований в обмен на свою поддержку.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Собчак участвует в них как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Ранее телеведущая заявляла, что назовет имена спонсоров только в том случае, если ее зарегистрируют в качестве кандидата.
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