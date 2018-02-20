Сражавшиеся с сосульками кровельщики едва не покалечили дом в центре Петербурга

Курьезный случай произошел во время очистки крыш на площади Тургенева.

У петербургских коммунальщиков с очисткой крыш дело труба. Ударная работа, которая то не начнется из-за нерадивых автомобилистов, то не завершится из-за сорвавшихся высотников, теперь наткнулась на новую проблему.



Очевидцы засняли, как на площади Тургенева в результате очистки кровли тяжкие повреждения получила водосточная труба. От греха падения ее спасли, успев накинуть петлю на свернутый фрагмент конструкции.



Отметим, что неудачно сыграли на этом отнюдь не ударном инструменте водосточных труб уже очень многие коммунальщики. Сообщения о подобных происшествиях несколько дней приходят из разных районов города.