В Иванове при пожаре в швейном цехе погиб человек, двое пострадали

Крупный пожар произошел на швейном предприятии по пошиву подушек. В результате погиб сотрудник цеха, еще двое пострадали.
Пожар вспыхнул в одном из цехов по пошиву подушек. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Из здания эвакуировали более 50 человек.
Жертвой пожара стал один из сотрудников предприятия. Еще двое получили ожоги и были длоставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой в экстренные службах.
В настоящий момент локализован. Его причина выясняется.
Жертвой пожара стал один из сотрудников предприятия. Еще двое получили ожоги и были длоставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой в экстренные службах.
В настоящий момент локализован. Его причина выясняется.
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