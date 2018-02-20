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    В Иванове при пожаре в швейном цехе погиб человек, двое пострадали

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    В Иванове при пожаре в швейном цехе погиб человек, двое пострадали

    В Иванове при пожаре в швейном цехе погиб человек, двое пострадали

    Крупный пожар произошел на швейном предприятии по пошиву подушек. В результате погиб сотрудник цеха, еще двое пострадали.

    Пожар вспыхнул в одном из цехов по пошиву подушек. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Из здания эвакуировали более 50 человек.

    Жертвой пожара стал один из сотрудников предприятия. Еще двое получили ожоги и были длоставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой в экстренные службах.

    В настоящий момент локализован. Его причина выясняется.

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