Над Москвой взойдет «голубая луна»

Сразу два полнолуния можно будет наблюдать в этом марте — в начале и в конце месяца. Это астрономическое явление называют «голубой луной» за его редкость.
В Московском планетарии предупреждают, что изменения цвета Луны ожидать не стоит. «Голубая луна» — это всего лишь образное выражение.
Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского планетария: «На самом деле Луна в голубой цвет не окрасится. Она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения — Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения „После дождичка в четверг“».
В планетарии подчеркнули, что явление редкое — обычно случается раз в 2–3 года. Объясняется это тем, что промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29,5 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Потому в календаре накапливается «дополнительное полнолуние» — 13-е по счету, передает «Интерфакс».
Следующее 13-е полнолуние случится только в октябре 2020 года.
Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского планетария: «На самом деле Луна в голубой цвет не окрасится. Она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения — Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения „После дождичка в четверг“».
В планетарии подчеркнули, что явление редкое — обычно случается раз в 2–3 года. Объясняется это тем, что промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29,5 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Потому в календаре накапливается «дополнительное полнолуние» — 13-е по счету, передает «Интерфакс».
Следующее 13-е полнолуние случится только в октябре 2020 года.
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