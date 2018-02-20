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    Над Москвой взойдет «голубая луна»

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    Над Москвой взойдет «голубая луна»

    Над Москвой взойдет «голубая луна»

    Сразу два полнолуния можно будет наблюдать в этом марте — в начале и в конце месяца. Это астрономическое явление называют «голубой луной» за его редкость.

    В Московском планетарии предупреждают, что изменения цвета Луны ожидать не стоит. «Голубая луна» — это всего лишь образное выражение.

    Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского планетария: «На самом деле Луна в голубой цвет не окрасится. Она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения — Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения „После дождичка в четверг“».

    В планетарии подчеркнули, что явление редкое — обычно случается раз в 2–3 года. Объясняется это тем, что промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29,5 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Потому в календаре накапливается «дополнительное полнолуние» — 13-е по счету, передает «Интерфакс».

    Следующее 13-е полнолуние случится только в октябре 2020 года.

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