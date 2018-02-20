Михайловский театр Петербурга делает звездами танцовщиков из Европы и Америки

Михайловский театр после продолжительных кастингов за рубежом нашел десяток молодых танцовщиков со всего мира. Теперь ведущие партии исполняют представители различных балетных школ из Швеции, Словакии, Канады и США.

Тео Дафф-Грант отучился десять лет в академии балета в Ванкувере, попал сначала в юношескую, а потом и в основную труппу Национального балета Нидерландов. Несмотря на принципиальное отличие балетных школ, рискнул приехать в Россию.



Тео Дафф-Грант, артист балета Михайловского театра (Канада): «Это было одним из моих страхов. Думал, что русская школа это что-то особенное. Поэтому, когда я приехал сюда, был удивлен. Меня не пытались полностью поменять, а просто улучшали мою технику».



Михайловский в отличие от Мариинского не имеет своей школы, а быть вторым у выпускников Вагановского театр не желает. Михаил Мессерер несколько лет назад приступил к практике зарубежных кастингов. И сегодня в балетной труппе появился явный результат.



Шведская танцовщица Эла Перссон готовится к дебютной партии Золушки и говорит, что она уже попала на бал. В Швеции совсем другой балет, и хрустальную туфельку ей никто в Стокгольме не предлагал.



Эла Перссон, солистка Михайловского театра (Швеция): «Когда я была маленькая и училась в Швеции, я начинала в свободное время смотреть видео Кировского и Большого театров. Наблюдала за старыми русскими балеринами. И я поняла, что ваш балет — совсем другое дело. Это совсем не то, что я видела в Швеции».



По душе Эле оказался восточный танец в «Щелкунчике». Балерину привлекают такие национальные танцы в русской классике. В ее мечтах — Шахерезада, а наяву уже есть Воплощение духа воздуха — главная партия в «Сильфиде». Там у танцовщицы дуэт с принцем — американцем из Монтаны Джулианом Маккеем.



В Михайловском театре сегодня десять иностранцев, которые преданно служат самой сложной в мире классической школе. И зритель, открывая программку, все реже удивляется заморским Принцам и Жизелям. Легионеры, как ни странно, оказались весьма ко двору в столице мирового балета, отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков.