Руферы в Петербурге насладились филармоническим концертом на высоте

Тяга к прекрасному сподвигла руферов культурной столицы на очередную творческую вылазку.
Петербургские экстремалы накануне вечером решили проникнуть на крышу Большого зала филармонии, чтобы с вершины здания насладиться звучанием Шуберта и Шостаковича в необычной акустической обстановке. Импровизированным зрительным залом стал «карман» между двумя стеклопакетами, куда безбилетники забрались по строительным лесам, не заплатив ни рубля.
Судя по всему, молодые люди испытывали некие финансовые трудности, поскольку до начала концерта выпрашивали у прохожих деньги на билеты. Оказались ли в итоге руферы на седьмом небе от услышанного неизвестно, но, судя по тому, что по завершении культурной программы они опубликовали в Интернете ролик о своих похождениях, все вернулись живыми и здоровыми.
Судя по всему, молодые люди испытывали некие финансовые трудности, поскольку до начала концерта выпрашивали у прохожих деньги на билеты. Оказались ли в итоге руферы на седьмом небе от услышанного неизвестно, но, судя по тому, что по завершении культурной программы они опубликовали в Интернете ролик о своих похождениях, все вернулись живыми и здоровыми.
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