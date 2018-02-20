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    В Югре женщина выпала из окна роддома и разбилась насмерть

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    В Югре женщина выпала из окна роддома и разбилась насмерть

    В Югре женщина выпала из окна роддома и разбилась насмерть

    В Югре выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна роддома в Нижневартовске.

    Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после гибели женщины, выпавшей из окна перинатального центра, сообщили журналистам в официальном штабе правительства Югры.

    По данным СУ СКР по региону, 31-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна палаты роддома на четвертом этаже 17 февраля. Отмечается, что незадолго до случившегося она родила ребенка.

    По информации медицинского учреждения, жалоб медперсоналу погибшая не предъявляла, ребенка навещала и кормила, передает РИА Новости.

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