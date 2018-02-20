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    Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

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    Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

    Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

    В Telegram заявляют, что работают над устранением неполадок в работе сервиса, которые возникли этим вечером.

    В микроблоге мессенджера в Twitter сообщается, что проблемы с подключением в настоящее время происходят у пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Мы делаем все возможное для восстановления работы», — заявляют в Telegram.



    Перебои возникли в таких странах как Италия, Испания, Франция, уточняется на портале Downdetector.

    Отмечается, что проблемы возникают при отправке и получении сообщений как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

    После устранения технических неполадок подписаться на канал НТВ в Telegram можно здесь.

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