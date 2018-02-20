Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

В Telegram заявляют, что работают над устранением неполадок в работе сервиса, которые возникли этим вечером.
В микроблоге мессенджера в Twitter сообщается, что проблемы с подключением в настоящее время происходят у пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Мы делаем все возможное для восстановления работы», — заявляют в Telegram.
Перебои возникли в таких странах как Италия, Испания, Франция, уточняется на портале Downdetector.
Отмечается, что проблемы возникают при отправке и получении сообщений как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.
После устранения технических неполадок подписаться на канал НТВ в Telegram можно здесь.
Some of our users in Europe and MENA are currently experiencing connection issues. We’ve got all hands on deck, working to bring everyone back online. Hang on!— Telegram Messenger (@telegram) 20 февраля 2018 г.
Перебои возникли в таких странах как Италия, Испания, Франция, уточняется на портале Downdetector.
Отмечается, что проблемы возникают при отправке и получении сообщений как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.
После устранения технических неполадок подписаться на канал НТВ в Telegram можно здесь.
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