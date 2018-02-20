Яма с кипятком заволокла паром юго-запад Петербурга

Февральские морозы продолжают проверять на прочность петербургские коммуникации.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, очередной прорыв трубы горячего водоснабжения произошел у дома 2 на проспекте Народного ополчения на участке между Ленинским проспектом и Краснопутиловской улицей.



Как только кипяток вырвался на поверхность, весь микрорайон заволокло паром. Пользователи Интернета шутят: местным жителям предстоит поучаствовать в игре «найди яму с кипятком в тумане».



Какого размера трубу прорвало и как долго продлится ремонт, пока неизвестно. Бригады «Теплосети» направляются на место аварии.