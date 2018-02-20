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    Яма с кипятком заволокла паром юго-запад Петербурга. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯма с кипятком заволокла паром юго-запад Петербурга

    Яма с кипятком заволокла паром юго-запад Петербурга

    1 комментарий

    Яма с кипятком заволокла паром юго-запад Петербурга

    Яма с кипятком заволокла паром <nobr>юго-запад</nobr> Петербурга

      Февральские морозы продолжают проверять на прочность петербургские коммуникации.

      Как сообщают очевидцы в соцсетях, очередной прорыв трубы горячего водоснабжения произошел у дома 2 на проспекте Народного ополчения на участке между Ленинским проспектом и Краснопутиловской улицей.

      Как только кипяток вырвался на поверхность, весь микрорайон заволокло паром. Пользователи Интернета шутят: местным жителям предстоит поучаствовать в игре «найди яму с кипятком в тумане».

      Какого размера трубу прорвало и как долго продлится ремонт, пока неизвестно. Бригады «Теплосети» направляются на место аварии.

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