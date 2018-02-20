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    В регионах России из-за гриппа закрываются школы и детсады. дети и подростки, медицина, Саратовская область, здоровье, Тюменская область, болезни, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ регионах России из-за гриппа закрываются школы и детсады

    В регионах России из-за гриппа закрываются школы и детсады

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    В регионах России <nobr>из-за</nobr> гриппа закрываются школы и детсады

    В регионах России из-за гриппа закрываются школы и детсады

    В регионах России <nobr>из-за</nobr> гриппа закрываются школы и детсады

      Грипп и ОРВИ атакуют российские регионы.

      В Саратовской области на карантин закрыты 246 школ, а это четверть всех имеющихся в регионе средних учебных заведений Не работают некоторые детские сады и профессиональные училища.

      Похожая ситуация сложилась и в Тюменской области. Эпидемический порог превышен также в ряде муниципальных образований Курганской области. Там почти треть всех заболевших — дети. Работников сферы обслуживания, транспорта и торговли региона обязали носить маски.

      Растет заболеваемость гриппом и ОРВИ также в Карелии, Рязани, Великом Новгороде, Петербурге, на Колыме.

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