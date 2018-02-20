В регионах России из-за гриппа закрываются школы и детсады

Грипп и ОРВИ атакуют российские регионы.

В Саратовской области на карантин закрыты 246 школ, а это четверть всех имеющихся в регионе средних учебных заведений Не работают некоторые детские сады и профессиональные училища.



Похожая ситуация сложилась и в Тюменской области. Эпидемический порог превышен также в ряде муниципальных образований Курганской области. Там почти треть всех заболевших — дети. Работников сферы обслуживания, транспорта и торговли региона обязали носить маски.



Растет заболеваемость гриппом и ОРВИ также в Карелии, Рязани, Великом Новгороде, Петербурге, на Колыме.