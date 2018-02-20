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    МИД РФ рассказал о россиянах, пострадавших при ударе коалиции в Сирии

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    МИД РФ рассказал о россиянах, пострадавших при ударе коалиции в Сирии

    МИД РФ рассказал о россиянах, пострадавших при ударе коалиции в Сирии

    МИД РФ рассказал о россиянах, пострадавших при ударе коалиции в Сирии
  • Фото: Associated Press © 2018

    • В ходе боя в районе Дейр-эз-Зора ранения получили десятки граждан России, заявили в МИД РФ, уточнив, что российских военнослужащих среди них не было.

    Во время боестолкновения в Сирии, которое произошло в начале февраля, ранения получили десятки россиян и граждан стран СНГ, несколько человек погибли, однако российских военнослужащих среди погибших и раненых нет. Такое заявление распространил в среду МИД России, передает ТАСС.

    Из заявления МИД РФ: «Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее: в ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые, их несколько десятков. Им оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях».

    Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что эти люди не были отправлены в Сирию российскими властями.

    Из заявления МИД РФ: «Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений».

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    Об инциденте в Сирии писал ряд отечественных и зарубежных изданий. Комментируя эти сообщения, Минобороны РФ сообщило, что 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы, были ранены 25 человек, а российских военнослужащих в районе удара не было. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака коалиции не была вызвана провокацией сирийских ополченцев.

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    Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян
    В МИД РФ тогда подтвердили, что среди погибших при атаке есть, предположительно, пятеро россиян, но никто из них не был действующим военным.

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