Спасатели нашли останки погибших при крушении самолета в Иране

Иранские спасатели нашли останки пассажиров разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR 72, потерпевшего крушение в воскресенье.
Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими. По его словам, сейчас на месте авиакатастрофы находятся группы Красного полумесяца и армии, передает РИА Новости.
Мортеза Салими: «Группы Красного полумесяца и армии находятся на месте крушения самолета и добрались до тел погибших».
Ранее спасатели обнаружили в районе горного хребта Дена на западе Ирана фюзеляж пассажирского самолета ATR 72.
Борт ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, пропал с радаров в воскресенье в 8:52 по местному времени, спустя 20 минут после взлета. Сообщалось, что месяц назад самолет совершал экстренную посадку из-за технической неисправности, однако впоследствии поломка была устранена.
На борту разбившегося лайнера находились 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
Мортеза Салими: «Группы Красного полумесяца и армии находятся на месте крушения самолета и добрались до тел погибших».
Ранее спасатели обнаружили в районе горного хребта Дена на западе Ирана фюзеляж пассажирского самолета ATR 72.
Борт ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, пропал с радаров в воскресенье в 8:52 по местному времени, спустя 20 минут после взлета. Сообщалось, что месяц назад самолет совершал экстренную посадку из-за технической неисправности, однако впоследствии поломка была устранена.
На борту разбившегося лайнера находились 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
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