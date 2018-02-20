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    Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму. Крым, отели и гостиницы, туризм и путешествия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

    Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

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    Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

    Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

    Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

      Сегодня в Симферополе открылся VI международный форум «Открытый Крым», который должен определить приоритетные точки роста туристической отрасли полуострова.

      Сегодня эксперты обсуждают меры, позволяющие снизить стоимость авиаперелетов и легализовать места размещения туристов.

      Олег Сафонов, руководитель Ростуризма: «Надеемся. что 2018 год будет более успешным, чем 2017-й. Надеемся, Крым перейдет планку в 6 миллионов. Но особые надежды связаны с 2019 годом, когда будут открыты и автомобильное, и железнодорожное движение по мосту, а Крым покажет выше уровень турпотоков».

      По мнению Сафонова, республике не хватает высококачественных отелей категории «пять звезд», ситуацию нужно менять к моменту ожидаемого роста турпотока, который должен произойти после открытия Крымского моста.

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