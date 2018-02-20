Глава Ростуризма отметил нехватку пятизвездочных отелей в Крыму

Сегодня в Симферополе открылся VI международный форум «Открытый Крым», который должен определить приоритетные точки роста туристической отрасли полуострова.

Сегодня эксперты обсуждают меры, позволяющие снизить стоимость авиаперелетов и легализовать места размещения туристов.



Олег Сафонов, руководитель Ростуризма: «Надеемся. что 2018 год будет более успешным, чем 2017-й. Надеемся, Крым перейдет планку в 6 миллионов. Но особые надежды связаны с 2019 годом, когда будут открыты и автомобильное, и железнодорожное движение по мосту, а Крым покажет выше уровень турпотоков».



По мнению Сафонова, республике не хватает высококачественных отелей категории «пять звезд», ситуацию нужно менять к моменту ожидаемого роста турпотока, который должен произойти после открытия Крымского моста.