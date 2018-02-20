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    «Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям

    1 комментарий
    • Фото: @officialslystallone /instagram.com
    «Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям

    «Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям

    «Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям
  • Фото: @officialslystallone /instagram.com

    • Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в соцсети видео, в котором посмеялся над сообщениями о своей смерти.

    Сильвестр Сталлоне сегодня ответил пользователям, распространившим новость о его смерти. Знаменитый Рэмбо опубликовал в Instagram видеоролик, в котором в шутку выгоняет дочерей из дома в непогоду. «Так здорово вернуться из мертвых», — прокомментировал Сталлоне видеозапись.


    Накануне в Сети появился очередной фейк о смерти американского актера итальянского происхождения. Первыми новость о смерти 71-летнего Сталлоне опубликовали в сообществе World Tattoo & Piercing. Отмечалось, что Сталлоне умер от рака простаты. При этом сообщение иллюстрировались фотографиями совершенно состарившегося актера. Быстро выяснилось, что это были снимки к фильму Creed 2, на которых актер был загримирован под дряхлого старика.


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