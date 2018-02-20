«Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Фев 19, 2018 в 3:05 PST

Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в ито.. https://t.co/lChfvx6FR0