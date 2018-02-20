«Вернулся из мертвых»: Сталлоне ответил «похоронившим» его пользователям

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в соцсети видео, в котором посмеялся над сообщениями о своей смерти.
Сильвестр Сталлоне сегодня ответил пользователям, распространившим новость о его смерти. Знаменитый Рэмбо опубликовал в Instagram видеоролик, в котором в шутку выгоняет дочерей из дома в непогоду. «Так здорово вернуться из мертвых», — прокомментировал Сталлоне видеозапись.
Накануне в Сети появился очередной фейк о смерти американского актера итальянского происхождения. Первыми новость о смерти 71-летнего Сталлоне опубликовали в сообществе World Tattoo & Piercing. Отмечалось, что Сталлоне умер от рака простаты. При этом сообщение иллюстрировались фотографиями совершенно состарившегося актера. Быстро выяснилось, что это были снимки к фильму Creed 2, на которых актер был загримирован под дряхлого старика.
Накануне в Сети появился очередной фейк о смерти американского актера итальянского происхождения. Первыми новость о смерти 71-летнего Сталлоне опубликовали в сообществе World Tattoo & Piercing. Отмечалось, что Сталлоне умер от рака простаты. При этом сообщение иллюстрировались фотографиями совершенно состарившегося актера. Быстро выяснилось, что это были снимки к фильму Creed 2, на которых актер был загримирован под дряхлого старика.
Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в ито.. https://t.co/lChfvx6FR0— World Tattoo & Piercing (@WorldTattoo3) 19 февраля 2018 г.
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