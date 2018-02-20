Ветеран ЦРУ рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру

Соединенные Штаты провели более 80 операций по вмешательству в зарубежные выборы. Такое признание сделал один из бывших агентов ЦРУ газете The New York Times.
В беседе с сотрудниками издания ветеран спецслужбы Стивен Холл заявил, что шумиха вокруг так называемого вмешательства России в выборы в США сильно раздута.
По словам бывшего агента ЦРУ, ведомство, в котором он служил, давным-давно практикует подобные операции, причем с куда большим размахом: в 40-е годы в Италию тайком привозили чемоданы денег для нужных Вашингтону политиков, в 60-е сфальсифицировали компромат на руководство Никарагуа, в 80-е отпечатали миллионы листовок против президента Сербии Милошевича.
Со временем США перестали стесняться и теперь проводят подобные акции в открытую, а общественное мнение в Америке это одобряет, признает The New York Times.
По словам бывшего агента ЦРУ, ведомство, в котором он служил, давным-давно практикует подобные операции, причем с куда большим размахом: в 40-е годы в Италию тайком привозили чемоданы денег для нужных Вашингтону политиков, в 60-е сфальсифицировали компромат на руководство Никарагуа, в 80-е отпечатали миллионы листовок против президента Сербии Милошевича.
Со временем США перестали стесняться и теперь проводят подобные акции в открытую, а общественное мнение в Америке это одобряет, признает The New York Times.
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