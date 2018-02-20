Патрушев раскритиковал госпрограмму патриотического воспитания

Информационная безопасность в Южном федеральном округе оставляет желать лучшего. Во многом из-за человеческого фактора. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании в Ростове-на-Дону .

По словам Патрушева, если руководители госорганов не понимают всей опасности, то это грозит серьезными проблемами. Также секретарь Совбеза РФ раскритиковал программу патриотического воспитания. Он считает, что во главу угла ставится количество мероприятий, тогда как стремиться надо к росту числа патриотов.



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Государственная программа патриотического воспитания на период 2016–2020 годы в основном ориентирована на количество проведенных мероприятий, а не на решение задачи качественного и масштабного увеличения числа граждан-патриотов».



Патрушев констатировал, что образовательные организации пока не являются необходимой основой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.