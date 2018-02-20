Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

Центральная избирательная комиссия и «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках президентских выборов.

РЖД расскажет о голосовании на собственном телеканале, кроме того, раздаст брошюры. Что касается избиркомов, то их разместят на вокзалах в 25 регионах России.



Олег Белозеров, глава РЖД: «Мы на основании нашего соглашения по нескольким направлениям взаимодействуем, прежде всего, предоставляем возможность размещения избирательных комиссий — это 38 вокзалов, 25 субъектов Российской Федерации. Поскольку у нас есть и собственное телевидение, люди очень много путешествуют, количество пассажиров растет, и обязательно, когда пользуются железнодорожным транспортом, что-то хочется почитать и изучить новое. Благодарны, что нам предоставляют возможность представить информацию и в виде брошюр, и воспользоваться размещением на наших объектах».



Новинкой этих выборов стал механизм голосования по месту пребывания, который заменил открепительные удостоверения. Заявления можно подать в МФЦ и территориальные избирательные комиссии, а также через порталы госуслуг. На сегодня это сделали уже более 700 тысяч россиян.