Сегодня
Недоступно в Вашей стране
Сегодня
    •  
    Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах. вокзалы, выборы, железные дороги, поезда, РЖД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

    Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

    комментировать
    Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

    Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

    Участки для голосования на выборах президента появятся на российских вокзалах

      Центральная избирательная комиссия и «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках президентских выборов.

      РЖД расскажет о голосовании на собственном телеканале, кроме того, раздаст брошюры. Что касается избиркомов, то их разместят на вокзалах в 25 регионах России.

      Олег Белозеров, глава РЖД: «Мы на основании нашего соглашения по нескольким направлениям взаимодействуем, прежде всего, предоставляем возможность размещения избирательных комиссий — это 38 вокзалов, 25 субъектов Российской Федерации. Поскольку у нас есть и собственное телевидение, люди очень много путешествуют, количество пассажиров растет, и обязательно, когда пользуются железнодорожным транспортом, что-то хочется почитать и изучить новое. Благодарны, что нам предоставляют возможность представить информацию и в виде брошюр, и воспользоваться размещением на наших объектах».

      Новинкой этих выборов стал механизм голосования по месту пребывания, который заменил открепительные удостоверения. Заявления можно подать в МФЦ и территориальные избирательные комиссии, а также через порталы госуслуг. На сегодня это сделали уже более 700 тысяч россиян.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru