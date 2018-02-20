В Саранске наладили современное производство антибиотиков

В России произошло событие, которое называют стратегическим для лекарственной безопасности страны. Впервые запущено производство антибиотиков полного цикла. Последние полвека разработкой новых видов антибиотиков у нас никто не занимался. Сейчас же планируется не только обеспечить препаратами отечественных потребителей, но и наладить экспортные поставки.

В советские годы саранский завод «Биохимик» производил тонны пенициллина. Но в 90-е он сам покрылся плесенью. Производство встало, и не только тут. Больше 20 лет в России не производили антибиотиков вообще, в лучшем случаи упаковывали западные. Теперь запущена первая в стране линия по производству ванкомицина, где отечественное все, начиная от первого микроба и заканчивая готовой ампулой.



Это без преувеличений стратегическое достижение. Ванкомицин называют антибиотиком последней надежды. Он помогает тогда, когда другие средства уже не работают. Бактерии ведь как человек — со временем со всему привыкают. В Саранске на одной только линии могут производить столько лекарств, что хватит на всю страну и не только. Часть планируют отдавать на экспорт.



Внутри чанов поддерживается максимально агрессивная для бактерий среда, ведь в живой природе они синтезируют антибиотик, когда им надо защищаться от других видов. Этим биологическим оружием человек и лечится. На предприятии сейчас производят 4 вида антибиотиков, пока уже существующие, но планируют изобретать и свои. Для этого на базе завода основали кафедру биоактивных веществ. Как выяснила корреспондент Алина Репина, зависимость от иностранных антибиотиков тут если и не победили, то хотя бы начали к этому двигаться.