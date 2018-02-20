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    В штабе Путина назвали дату послания президента Федеральному собранию

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    В штабе Путина назвали дату послания президента Федеральному собранию

    В штабе Путина назвали дату послания президента Федеральному собранию

    Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Александр Румянцев сообщил, что президент России выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта. В Кремле дату выступления пока не уточнили.

    Как рассказал Румянцев РИА Новости, Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта. По словам Румянцева, президент «обещал, что вложит в послание все рекомендации» доверенных лиц.

    В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, утверждена ли дата послания главы государства Федеральному собранию. Он отметил, что журналистов проинформируют об этом мероприятии в должное время.

    Дмитрий Песков: «Мы анонсируем послание Федеральному собранию своевременно».

    Главы российского государства обращались с посланием Федеральному собранию 22 раза, Владимир Путин — 12 раз. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

    Напомним, что в прошедшем году Путин не выступал с посланием. По закону, президент может реализовать право выступить с посланием «когда сочтет нужным».

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