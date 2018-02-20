В Кизляре жертв нападения на православный храм похоронили под колокольный звон

С погибшими в результате воскресной атаки на церковь простились жители дагестанского Кизляра и люди из разных районов Дагестана и других регионов Северного Кавказа. Похороны прошли при усиленных мерах безопасности.
Проводить в последний путь прихожанок Свято-Георгиевского собора, погибших от рук преступника, пришли сотни человек. Для маленького Кизляра это настоящая трагедия, которая коснулась буквально каждого местного жителя. Погибших похоронили во дворе церкви, прямо у входа, на том самом месте, где произошло убийство.
Всю ночь в Свято-Георгиевском храме Кизляра священнослужители читали заупокойные молитвы. Небольшой дворик не смог вместить всех желающих, очередь растянулась на десятки метров. У входа в церковь появились фотографии погибших, цветы и свечи. Отдать дань памяти идут целыми семьями и рабочими коллективами. Сюда пришли и коллеги известного в республике кардиолога Людмилы Щербаквоой, заслуженного врача Дагестана, отдавшей кизлярской поликлинике без малого 40 лет.
Жертв кизлярской трагедии похоронили вместе под звон колокола. В скором времени здесь появится мемориальная плита и установят крест. Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, после нападения на храм в городе введены беспрецедентные меры безопасности. Центр оцеплен сотрудниками полиции, бойцами Росгвардии и Минобороны. Люди продолжают идти к церкви. Траурные мероприятия будут продолжаться до самого вечера.
Всю ночь в Свято-Георгиевском храме Кизляра священнослужители читали заупокойные молитвы. Небольшой дворик не смог вместить всех желающих, очередь растянулась на десятки метров. У входа в церковь появились фотографии погибших, цветы и свечи. Отдать дань памяти идут целыми семьями и рабочими коллективами. Сюда пришли и коллеги известного в республике кардиолога Людмилы Щербаквоой, заслуженного врача Дагестана, отдавшей кизлярской поликлинике без малого 40 лет.
Жертв кизлярской трагедии похоронили вместе под звон колокола. В скором времени здесь появится мемориальная плита и установят крест. Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, после нападения на храм в городе введены беспрецедентные меры безопасности. Центр оцеплен сотрудниками полиции, бойцами Росгвардии и Минобороны. Люди продолжают идти к церкви. Траурные мероприятия будут продолжаться до самого вечера.
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