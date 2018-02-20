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    Министр спорта назвал «сбоем» ситуацию с допинг-пробой Крушельницкого

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    Министр спорта назвал «сбоем» ситуацию с допинг-пробой Крушельницкого

    Министр спорта назвал «сбоем» ситуацию с <nobr>допинг-пробой</nobr> Крушельницкого

    Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой «Б» российского кёрлингиста Александр Крушельницкого.

    По словам министра, всему виной сбой — спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат.

    Павел Колобков, министр спорта РФ: «Безусловно, это — сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел. Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг».

    Ранее сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме.

    смотреть«Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    «Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. А Федерация кёрлинга России уже обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) по поводу исследования свойств мельдония.

    смотретьCAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого
    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого
    Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.

    Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзу в дисциплине дабл-микст.

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