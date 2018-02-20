Министр спорта назвал «сбоем» ситуацию с допинг-пробой Крушельницкого

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию с положительной
допинг-пробой «Б» российского кёрлингиста Александр Крушельницкого.
По словам министра, всему виной сбой — спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Безусловно, это — сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел. Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг».
Ранее сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. А Федерация кёрлинга России уже обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) по поводу исследования свойств мельдония.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзу в дисциплине дабл-микст.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Безусловно, это — сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел. Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг».
Ранее сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. А Федерация кёрлинга России уже обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) по поводу исследования свойств мельдония.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзу в дисциплине дабл-микст.
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