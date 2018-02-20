Воевавший в Донбассе украинец забросал гранатами соседей и расстрелял полицию

Полиция задержала мужчину, который устроил в Киевской области стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в их сторону гранаты и пытался уехать на полицейском автомобиле.
Открывший огонь по людям пьяный мужчина ранее участвовал в военной операции в Донбассе, сообщили в МВД Украины.
В полици рассказали, что после ссоры с соседями мужчина начал стрелять по людям из автоматического оружия, а потом бросил в них гранату. Пострадали два человека, они госпитализированы с различными травмами.
Когда на место ЧП прибыли полицейские, мужчина также открыл по ним огонь и бросил гранату. После этого он пытался украсть патрульную машину и скрыться, но был задержан.
Полицейские изъяли на месте происшествия 40 гильз калибра 5,45 миллиметра, обломки гранаты «Ф-1», две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер, передает РИА Новости.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на преступление», «Умышленное убийство», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
Ранее сообщалось, что в Донбассе двое морпехов расстреляли четверых сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения.
С 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По словам главного военного прокурора Украины, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
В полици рассказали, что после ссоры с соседями мужчина начал стрелять по людям из автоматического оружия, а потом бросил в них гранату. Пострадали два человека, они госпитализированы с различными травмами.
Когда на место ЧП прибыли полицейские, мужчина также открыл по ним огонь и бросил гранату. После этого он пытался украсть патрульную машину и скрыться, но был задержан.
Полицейские изъяли на месте происшествия 40 гильз калибра 5,45 миллиметра, обломки гранаты «Ф-1», две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер, передает РИА Новости.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на преступление», «Умышленное убийство», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
Ранее сообщалось, что в Донбассе двое морпехов расстреляли четверых сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения.
С 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По словам главного военного прокурора Украины, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
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