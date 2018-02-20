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    Участницу конкурса «Ты супер!» поддержала певица Лолита

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    Участницу конкурса «Ты супер!» поддержала певица Лолита

    Участницу конкурса «Ты супер!» поддержала певица Лолита

    Участницу конкурса «Ты супер!» поддержала певица Лолита

    Участников проекта международного вокального конкурса «Ты супер!» поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Чтобы дать наставление Яне Лоленко из города Лиски Воронежской области на съемки проекта приехала певица Лолита.

    На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные вокалисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит свои первые решения.

    13-летняя Яна Лоленко занимается вокалом всего три года, но уже делает большие успехи — то, что она прошла кастинг на конкурс «Ты супер!», является тому доказательством. Поддержать юную вокалистку пришла одна из самых ярких певиц российской эстрады — неподражаемая Лолита Милявская. Она подарила девочке нужный для начинающей артистки атрибут — концертное платье, которое должно стать ее талисманом. Кроме того, певица сделала для Яны еще один важный подарок: исполнила вместе с ней одну из своих самых известных песен — «На Титанике».

    Лолита Милявская, певица: «Не знаю, как члены жюри проводят здесь так много времени — я послушала всего одну песню, и глаза уже на мокром месте. Желаю Яне найти свою песню — ту самую, которая сделает ее настоящей звездой. Уверена, что она обязательно найдется!».

    смотретьВ субботу в шоу «Ты супер!» — настоящее музыкальное волшебство в каждом выступлении!
    В субботу в шоу «Ты супер!» — настоящее музыкальное волшебство в каждом выступлении!
    Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» 24 февраля в 20:00.

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