Участницу конкурса «Ты супер!» поддержала певица Лолита

Участников проекта международного вокального конкурса «Ты супер!» поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Чтобы дать наставление Яне Лоленко из города Лиски Воронежской области на съемки проекта приехала певица Лолита.
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На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные вокалисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит свои первые решения.
13-летняя Яна Лоленко занимается вокалом всего три года, но уже делает большие успехи — то, что она прошла кастинг на конкурс «Ты супер!», является тому доказательством. Поддержать юную вокалистку пришла одна из самых ярких певиц российской эстрады — неподражаемая Лолита Милявская. Она подарила девочке нужный для начинающей артистки атрибут — концертное платье, которое должно стать ее талисманом. Кроме того, певица сделала для Яны еще один важный подарок: исполнила вместе с ней одну из своих самых известных песен — «На Титанике».
Лолита Милявская, певица: «Не знаю, как члены жюри проводят здесь так много времени — я послушала всего одну песню, и глаза уже на мокром месте. Желаю Яне найти свою песню — ту самую, которая сделает ее настоящей звездой. Уверена, что она обязательно найдется!».
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» 24 февраля в 20:00.
13-летняя Яна Лоленко занимается вокалом всего три года, но уже делает большие успехи — то, что она прошла кастинг на конкурс «Ты супер!», является тому доказательством. Поддержать юную вокалистку пришла одна из самых ярких певиц российской эстрады — неподражаемая Лолита Милявская. Она подарила девочке нужный для начинающей артистки атрибут — концертное платье, которое должно стать ее талисманом. Кроме того, певица сделала для Яны еще один важный подарок: исполнила вместе с ней одну из своих самых известных песен — «На Титанике».
Лолита Милявская, певица: «Не знаю, как члены жюри проводят здесь так много времени — я послушала всего одну песню, и глаза уже на мокром месте. Желаю Яне найти свою песню — ту самую, которая сделает ее настоящей звездой. Уверена, что она обязательно найдется!».
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» 24 февраля в 20:00.
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