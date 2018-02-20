На Алтае ищут девочку, провалившуюся под лед вместе с отцом

На Алтае завели дело после пропажи девочки, пытавшейся перейти через реку Бия по льду вместе со своим отцом.
По данным следствия, утром 18 февраля отец с 10-летней дочерью отправились из поселка Кирпичного на противоположную сторону реки Бия в поселок Сорокино пешком по льду. Однако в поселок они не пришли, и домой тоже не вернулись.
Между тем сыщики обнаружили следы человека, собаки и снегоката, уходящие по реке в сторону открытой протоки. На противоположном берегу никаких следов не было.
Сегодня спасатели нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти. Также нашли снегокат и собаку, которая, по одной из версий, и везла ребенка. Поиски тела девочки продолжаются, сообщают в СУ СКР по региону.
Между тем сыщики обнаружили следы человека, собаки и снегоката, уходящие по реке в сторону открытой протоки. На противоположном берегу никаких следов не было.
Сегодня спасатели нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти. Также нашли снегокат и собаку, которая, по одной из версий, и везла ребенка. Поиски тела девочки продолжаются, сообщают в СУ СКР по региону.
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