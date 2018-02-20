В Брянске нашли мертвым бывшего участника группы «Чёрный кофе»

Тело бывшего барабанщинка группы «Чёрный кофе» Сергея Чернякова было найдено в его квартире в Брянске.
Об обнаружении в квартире в Брянске тела музыканта Сергея Чернякова сообщил РИА Новости официальный представитель регионального отделения СК.
Сергей Цыганок, официальный представитель СУ СК по Брянской области: «Вчера обнаружили тело. Когда он умер — будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет».
Представитель СК сообщил, что следов насильственной смерти на теле Чернякова не обнаружено, однако точные причины смерти еще устанавливаются. Он также уточнил, что тело музыканта обнаружили первыми его соседи.
Рок-музыкант Сергей Черняков в 80-е годы вместе с Николаем Расторгуевым и Валерием Кипеловым был участником группы «Лейся, песня». Затем он играл с группами «Альфа» и «Чёрный кофе», выступал с Ольгой Кормухиной. Его считали одним из лучших барабанщиков в СССР. В 90-е годы Чистяков вернулся в Брянск, где он учился, и стал выступать в сольных проектах, а также занялся преподаванием.
Сергей Цыганок, официальный представитель СУ СК по Брянской области: «Вчера обнаружили тело. Когда он умер — будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет».
Представитель СК сообщил, что следов насильственной смерти на теле Чернякова не обнаружено, однако точные причины смерти еще устанавливаются. Он также уточнил, что тело музыканта обнаружили первыми его соседи.
Рок-музыкант Сергей Черняков в 80-е годы вместе с Николаем Расторгуевым и Валерием Кипеловым был участником группы «Лейся, песня». Затем он играл с группами «Альфа» и «Чёрный кофе», выступал с Ольгой Кормухиной. Его считали одним из лучших барабанщиков в СССР. В 90-е годы Чистяков вернулся в Брянск, где он учился, и стал выступать в сольных проектах, а также занялся преподаванием.
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