Жерар Депардье собрался переехать в Алжир

Французский актер Жерар Депардье сообщил о своем намерении переехать жить в Алжир.
В интервью газете La Provence актер заявил, что в ближайшем времени будет жить в столице Алжира. Он также заявил, что интересуется историей этой страны, и отметил «мудрость и элегантность» ее жителей.
Жерар Депардье: «Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией „безграмотных“ в 1830 году (когда Франция начала захватывать Алжир. — Прим. ред.)».
Депардье добавил, что уже не раз посещал Алжир, и рассказал, что любит жить «везде понемногу».
Напомним, в январе 2013 года французский актер получил российский паспорт, сохранив при этом французское гражданство. Артист, проживающий постоянно за границей, получил постоянную прописку в столице Мордовии — Саранске.
Жерар Депардье: «Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией „безграмотных“ в 1830 году (когда Франция начала захватывать Алжир. — Прим. ред.)».
Депардье добавил, что уже не раз посещал Алжир, и рассказал, что любит жить «везде понемногу».
Напомним, в январе 2013 года французский актер получил российский паспорт, сохранив при этом французское гражданство. Артист, проживающий постоянно за границей, получил постоянную прописку в столице Мордовии — Саранске.
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