В Госдуме потребовали разобраться с сугробами в Москве

Депутаты Госдумы составили обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором попросили его разобраться с качеством уборки снега в городе.
Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов обращения, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, в первую очередь депутаты предлагают мэру временно отменить плату за парковки и прекратить эвакуацию неправильно припаркованных машин до тех пор, пока не будут убраны сугробы.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы от ЛДПР: «Автолюбители должны были пользоваться как минимум услугами бульдозера, чтобы расчистить свою машину. Кроме того, не убирались площадки возле торговых центров, и те, кто приехал за покупками, были вынуждены оставлять машины в неположенных местах. В связи с этим мы обратились с просьбой прекратить эвакуацию».
Во-вторых, депутаты требуют выяснить, куда из столичных дворов пропали дворники. «На наш взгляд, количество официально заявленных дворников в Москве не соответствует действительности. Есть подозрение, что существуют мошеннические схемы, по которым дворник оформлен сразу в нескольких местах, и кто-то наживается на этом», — пояснил Лебедев.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в Москве возбуждено уже несколько уголовных дел в отношении ГБУ «Жилищник» за фиктивное устройство на работу дворников.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков накануне заявил, что высота сугробов в Москве за эту зиму почти на треть превысила норму. В столице выпало порядка 190 см снега при норме 150 см, а с улиц вывезли уже более 30 млн кубометров снега. На прошлой неделе Бирюков рассказал журналистам, что мэр лично руководит организацией работы, связанной с очисткой города от снега. В тот же день в мэрии заявили об отстранении от работы ряда руководителей, ответственных за плохую уборку улиц.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы от ЛДПР: «Автолюбители должны были пользоваться как минимум услугами бульдозера, чтобы расчистить свою машину. Кроме того, не убирались площадки возле торговых центров, и те, кто приехал за покупками, были вынуждены оставлять машины в неположенных местах. В связи с этим мы обратились с просьбой прекратить эвакуацию».
Во-вторых, депутаты требуют выяснить, куда из столичных дворов пропали дворники. «На наш взгляд, количество официально заявленных дворников в Москве не соответствует действительности. Есть подозрение, что существуют мошеннические схемы, по которым дворник оформлен сразу в нескольких местах, и кто-то наживается на этом», — пояснил Лебедев.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в Москве возбуждено уже несколько уголовных дел в отношении ГБУ «Жилищник» за фиктивное устройство на работу дворников.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков накануне заявил, что высота сугробов в Москве за эту зиму почти на треть превысила норму. В столице выпало порядка 190 см снега при норме 150 см, а с улиц вывезли уже более 30 млн кубометров снега. На прошлой неделе Бирюков рассказал журналистам, что мэр лично руководит организацией работы, связанной с очисткой города от снега. В тот же день в мэрии заявили об отстранении от работы ряда руководителей, ответственных за плохую уборку улиц.
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