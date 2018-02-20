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    Минтруд предложил увеличить социальные пенсии с 1 апреля

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    Минтруд предложил увеличить социальные пенсии с 1 апреля

    Минтруд предложил увеличить социальные пенсии с 1 апреля

    Средний размер социальной пенсии предлагается увеличить на 255 рублей — до 9062 рублей.

    Проект постановления об индексации опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий, говорится в тексте документа.

    Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы предлагается увеличить на 378 и 382 рубля — до 13410 и 13556 рублей соответственно. Пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, в среднем могут вырасти на 355 рублей (до 12688 рублей), а пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, — на 303 рубля (до 10746 рублей).

    Прибавка для инвалидов войн и участников ВОВ, получающих две пенсии, будет составлять в среднем 399 и 392 рубля, а выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги предлагается поднять на 484 рубля.

    Ранее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей. А в Минтруде назвали категорию самых бедных россиян.

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