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    Патрушев предупредил о возможной кибератаке на ГАС «Выборы»

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    Патрушев предупредил о возможной кибератаке на ГАС «Выборы»

    Патрушев предупредил о возможной кибератаке на ГАС «Выборы»

    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что в преддверии выборов президента России ожидается усиление кибератак на государственную автоматизированную систему «Выборы».

    Николай Патрушев: «В преддверии выборов президента РФ следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций. Прогнозируется проведение киберопераций, внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры аппаратно-программных закладок, в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы „Выборы“».

    В связи с этим Патрушев призвал к строгому соблюдению требований по подключению информресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, и в первую очередь к Интернету.

    Также он напомнил о необходимости обеспечения конституционных гарантий избирательных прав граждан и общественной безопасности во время избирательной кампании.

    Выборы президента в РФ пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

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