Патрушев предупредил о возможной кибератаке на ГАС «Выборы»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что в преддверии выборов президента России ожидается усиление кибератак на государственную автоматизированную систему «Выборы».
Николай Патрушев: «В преддверии выборов президента РФ следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций. Прогнозируется проведение киберопераций, внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры аппаратно-программных закладок, в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы „Выборы“».
В связи с этим Патрушев призвал к строгому соблюдению требований по подключению информресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, и в первую очередь к Интернету.
Также он напомнил о необходимости обеспечения конституционных гарантий избирательных прав граждан и общественной безопасности во время избирательной кампании.
Выборы президента в РФ пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.
В связи с этим Патрушев призвал к строгому соблюдению требований по подключению информресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, и в первую очередь к Интернету.
Также он напомнил о необходимости обеспечения конституционных гарантий избирательных прав граждан и общественной безопасности во время избирательной кампании.
Выборы президента в РФ пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.
Комментарии