Музыканты группы «На-На» извинились за спущенные на морозе штаны

Весьма «креативно» солисты легендарной группы «На-На» подчеркнули, что у них — поп-коллектив . Музыканты оказались в центре громкого скандала после того, как в буквальном смысле отвернулись от зрителей.

Артисты опубликовали на своей странице в соцсетях весьма пикантный ролик. Стоит ли говорить, что набрать желаемых лайков певцам не удалось. Вместо этого на них обрушился шквал критики. О поступке, за который пришлось краснеть, — корреспондент НТВ Василиса Казакова.



То ли пытались намекнуть, насколько глубоко закинула их судьба во время гастрольного турне, то ли тем самым дали понять, что красноярские морозы им ни по чем. Словом, зачем участники поп-группы устроили эту пикантную пробежку со спущенным штанами по поселку Красный Маяк, сказать сложно. Понятно одно: они показали не только то, что должно быть надежно скрыто от посторонних глаз, но и свое неуважение к ним, уверены местные жители.



Сейчас уже дома, в Москве, нанайцы одетые, приличные и пристыженные. Говорят, мол, всего-то желали привлечь внимание, и не только поклонниц, которые волей-неволей узнали обо всех физиологических особенностях кумиров, но и чиновников, которые не следят за сельским имуществом.



В свою очередь красноярцы всерьез задумались о том, чтобы объявить артистов персонами нон грата на сибирской земле. И ладно бы, организовали голый забег, когда морозы вдарили, а то как специально дождались потепления, сетуют теперь уже бывшие поклонники бойз-бэнда.



За перевоспитание своих подопечных взялся лично бессменный продюсер коллектива. Бари Каримович признается: когда узнал о выходке, первым делом хотел выпороть нанайцев, да прямо по засветившимся в ролике участкам тела. Но потом все же сменил гнев на милость.



Наказанные боссом музыканты теперь спешат принести извинения всем, кого обидели спонтанным концертным номером с элементами обнаженки. И обещают: отныне будут демонстрировать только свои таланты. Подробнее — в видеоматериале НТВ.