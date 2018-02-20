Поэт-песенник продавал несуществующие квартиры пенсионерам и матерям-одиночкам

Творчески подошел к делу поэт из Уфы, которого задержали по подозрению в мошенничестве. Эдуард Ижбаев, известный в республике литератор, решил продавать горожанам несуществующие квартиры.

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Эдуард Ижбаев стал продавать землякам квартиру и даже снял презентационный ролик. Видео производило на клиентов сильное впечатление вместе с красноречием продавца: Ижбаев — известный в Башкирии поэт-песенник. Среди обманутых были пенсионеры и матери-одиночки.



На вопрос, когда будет готова квартира, Ижбаев уверенно отвечал: скоро, — и показывал видео из новостройки, в которой якобы уже идет отделка. Однако выяснилось, что это были кадры одной и той же квартиры, которые поэт рассылал всем потенциальным клиентам. Всего пострадавших, как удалось выяснить полицейским, более 30.



Когда телефон поэта начал разрываться от звонков разгневанных клиентов, он не придумал ничего лучше, чем пуститься в бега. Мужчину даже объявили в федеральный розыск. Пострадавшие надеются, что им удастся вернуть хотя бы часть потерянных денег, ведь никаких договоров с поэтом никто не заключал: все ограничивались только расписками.



Красноречивый Ижбаев продавал не только несуществующие квартиры. В полицию уже обратились люди, которые утверждают, что отдали деньги обвиняемому за обещание помочь поступить в университет без экзаменов. Речь может идти об ущербе в несколько десятков миллионов рублей. Сейчас эту информацию внимательно проверяют стражи порядка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поэту грозит до 10 лет колонии.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.