Казанский Музей трезвости обвинили в пропаганде алкоголизма

В Казани вступили в противостояние участники отделения общества трезвости и сотрудники Музея самогона. Учреждение для любителей планируют открыть совсем скоро. Всем посетителям обещают увлекательную экскурсию и, конечно, дегустацию.

Еще не все экспонаты заняли свои места, а среди горожан уже идут бурные споры. Пока одни интересуются, где приобрести лишний билетик, другие готовятся к решительному протесту. Организаторы к такому вниманию готовы не были и неуверенно пожимают плечами. По их словам, экспозиция несет в себе исключительно просветительские цели, а дегустация алкогольного напитка — это только для того, чтобы, как говорится, дополнить картину.



Юрий Круглов, куратор Антиалкогольного музея Казани: «Здесь не продается алкоголь, здесь нет рекламы алкоголя. Здесь впечатления. Впечатления об оригинальной культуре — пищевой, религиозной, традиционной культуре самогоноварения».



Свои доводы в музее подкрепляют литературными исследованиями, живыми историческими примерами и даже героями классики советского кинематографа. Например, имеется стенд с персонажами гайдаевской комедии «Самогонщики». С ними, согласно анонсу, можно будет не только сделать селфи, но и выпить тот самый первач на брудершафт. Это заявление собственно и стало последней каплей в чаше терпения председателя Казанского отделения общества трезвости Геннадия Ловчева. Идею музея, где будут рассказывать про самогон и даже предлагать его попробовать, он считает неприемлемой и даже провокационной.



Владимир Ловчев, председатель казанского отделения Международной антиалкогольной ассоциации: «Кам еще было сказано? Что родители с детьми придут. Детям наливать не будут, а родителям нальют. Дети будут смотреть, а при входе будут наливать первача родителям. Что будет? Этого делать нельзя, однозначно это, конечно, пропаганда потребления спиртного, причем любого грязного, который нальют в любом шалмане».



Особое недовольство выразили краеведы. Понятное дело, что самогон — неотъемлемая часть прошлого, но популяризировать напиток в Казани, где трезвенничество — историческая традиция, по их словам, неуместно.



В противовес всем обвинениям организаторы самогонной экспозиции настаивают: музей у них все же антиалкогольный, а потому вся необходимая по закону информация о вреде спиртного будет доведена до каждого. В том числе и наглядной агитацией. А пить или не пить — это извечный вопрос, философски подмечают создатели выставки, и решать его будет для себя каждый самостоятельно.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.