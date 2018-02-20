Жители Якутии записали видеообращение к «замерзшему» Ди Каприо

Сегодня продолжение получила история интернет-переписки голливудского актера Леонардо Ди Каприо с жителями Якутии. Накануне актер, сыгравший главную роль в ленте «Выживший», выразил обеспокоенность: мол, как-же можно находиться в регионе, где температура опускается до минус 60, а-то и ниже.

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Спустя несколько часов после публикации наши соотечественники поспешили успокоить Ди Каприо: мол, не мерзнем. Они решили наглядно продемонстрировать закалку и сняли ролик. Спецэффектов в нем нет, и это главный плюс. Кадры «из России с любовью» внимательно посмотрела корреспондент НТВ Дарья Вязовая.



«Спокойно, Лео! Здесь не боятся морозов! Минус 37? Отлично! Это же, считай, оттепель», — смеются местные жители. Самое время покататься с горок, поиграть в снежки и записать ответное видео для звезды. Чтобы его там, на голливудских холмах, не бросало в дрожь от новостей про русскую зиму.



Но, судя по записи, которую Ди Каприо опубликовал в своем профиле в соцсети, он в Якутию пока не собирается. Все же в «Титанике» его персонаж погиб в ледяных водах Атлантики, и в оскароносном «Выжившем» главный герой тоже едва не стал жертвой лютого холода. Поэтому Лео предпочитает рассуждать о вероятных погодных аномалиях на безопасном расстоянии. От греха подальше, так сказать.



Леонардо Ди Каприо, актер: «В последнее время термометры не выдерживают почти рекордного значения температур в сибирском селе Оймякон (Республика Саха). Расчетная температура в ту ночь была около минус 62. Местные жители заявили, что за последние 15 лет таких морозов не было. Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни людей, почвы, фауны и флоры».



Впрочем, что для американца — аномальный мороз, для жителя Якутии — причина надеть шапку. Тем более говорить о каких-либо отклонениях от климатической нормы не стоит, уверяют синоптики. Словом, зря актер написал этот леденящий душу пост.



Быть может Ди Каприо так переживает за обитателей дальневосточной республики, потому что именно они однажды растопили лед его сердца. Несколько лет назад в Якутске специально для актера, тогда еще обделенного вниманием членов американской киноакадемии, сделали аналог Оскара — серебряного истукана «Эллэй», что в переводе значит «смотрящий на звезды». В руки ему поместили сосуд для кумыса. Статуэтку передали менеджерам Леонардо, а сам он позже признался, что был необычайно растроган. И видимо с тех пор следит за новостями с родины Эллея, где ради душевного спокойствия кумира, кажется, готовы на многое.



Юные каратисты из Якутска сегодня тоже записали обращение для Ди Каприо. И если послание дойдет до адресата, он точно успокоится. Подробнее — в видеоматериале НТВ.