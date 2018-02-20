Сбежавший в Германию виновник смертельного ДТП в Москве приговорен к 2 годам колонии

Суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве и сбежал в Германию.
Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии 28-летнего Александра Ломова, насмерть сбившего пешехода в центре Москвы в декабре 2016 года и сбежавшего от суда в Германию, сообщает агентство «Москва».
Юлия Сафина, судья: «Суд постановил: признать А.Ломова виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“) и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима».
Сообщается, что сам преступник признал свою вину, раскаялся и возместил потерпевшим ущерб. Прокурор просил приговорить Ломова к 3 годам колонии общего режима.
Авария, виновником которой стал Ломов, произошла в декабре 2016 года. Mercedes, за рулем которого был обвиняемый, на высокой скорости вылетел на тротуар и насмерть сбил мужчину. Ломов, не дожидаясь полиции, скрылся с места ДТП и бросил машину, стерев в ней все отпечатки пальцев, а позднее и вовсе уехал за границу. Преступника объявили в международный розыск, его задержали в аэропорту Мюнхена и выдали России.
Юлия Сафина, судья: «Суд постановил: признать А.Ломова виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“) и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима».
Сообщается, что сам преступник признал свою вину, раскаялся и возместил потерпевшим ущерб. Прокурор просил приговорить Ломова к 3 годам колонии общего режима.
Авария, виновником которой стал Ломов, произошла в декабре 2016 года. Mercedes, за рулем которого был обвиняемый, на высокой скорости вылетел на тротуар и насмерть сбил мужчину. Ломов, не дожидаясь полиции, скрылся с места ДТП и бросил машину, стерев в ней все отпечатки пальцев, а позднее и вовсе уехал за границу. Преступника объявили в международный розыск, его задержали в аэропорту Мюнхена и выдали России.
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