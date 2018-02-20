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    Полицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео. ГИБДД, погоня, Тюмень. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео

    Полицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео

    1 комментарий
    Полицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео

    Полицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео

    Полицейский остановил угонщика, забравшись в окно ехавшей машины: видео

      Задержание пьяного угонщика в Тюмени было похоже на сцену из голливудского боевика. Чтобы остановить иномарку, инспектор ДПС запрыгнул на багажник и разбил заднее стекло.

      Инцидент попал в объектив регистратора. На кадрах видно, как лейтенант Максим Мамаев пытается удержаться на крышке багажника. Попасть в салон седана ему удалось при помощи табельного оружия. Полицейский не стрелял, в ход пошла рукоятка пистолета. После чего он заставил преступника остановиться.

      За такой поступок коллеги прозвали патрульного «крепким орешком», и, судя по всему, сам лейтенант совсем не против, чтобы его так называли.

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