Фокусника-педофила из Иванова приговорили к 18 годам тюрьмы

Стало известно, к какому наказанию приговорили бывшего руководителя ивановского детского Театра магии. Суд признал Олега Медкова виновным в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

История потрясла всю страну. Сыщикам удалось доказать, что Медков на протяжении 20 лет насиловал подростков. Ему удавалось создавать иллюзию доброго и заботливого педагога. Он часто возил воспитанников по России для участия во всевозможных конкурсах. Но в его компьютере нашли фото и видеофайлы, которые стали главными уликами. Выяснилось, что помимо прочего мужчина заставлял детей сниматься в порно.



Из зала суда — корреспондент НТВ Антон Талпа.



Пожалуй, нет никакого волшебства в том что фокусник Олег Медков все же предстал перед Фемидой. Все его секреты сумели раскрыть правоохранители. Оказалось, что скелетов в шкафу чародея великое множество. Он преподавал в детском Театре магии и, как выяснилось, не только обучал школьников основам иллюзионизма, но еще и совращал детей. Судят Медкова за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и за то, что снимал порнофильмы с их участием. Всего же на счету этого человека, как доказали прокуроры, десятки эпизодов.



Ирина Котова, старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области: «Всего установлен 51 эпизод преступной деятельности осужденного. На протяжении 20 лет мужчина совершал насильственные действия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста».



Поразительно и то, что на протяжении 20 лет Медкову каким-то невероятным или даже магическим образом удавалось скрывать тайну. Школьники, которые подверглись насилию, молчали будто заколдованные, и никто из родителей даже не подозревал о происходящем. Однако чары Медкова все же развеялись, когда началось расследование.



Правоохранителям пришлось провести десятки экспертиз, к расследованию привлекли детских психологов. При обыске у обвиняемого нашли кассеты и диски с откровенными записями, фотографии воспитанников. Вся эта информация по решению суда будет уничтожена.



Еще до того, как разгорелся этот грандиозный скандал, Олег Медков был на хорошем счету и у родителей, и в ассоциации иллюзионистов, в которой состоял. Он много раз становился призером всевозможных конкурсов. В его театре занимались дети от 10 до 12 лет. Подробнее — в репортаже НТВ.