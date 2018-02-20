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    В России нашли замену запрещенным украинским авиадвигателям

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    В России нашли замену запрещенным украинским авиадвигателям

    В России нашли замену запрещенным украинским авиадвигателям

    Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, который выпускает самолеты-амфибии Бе-200, может заменить украинские двигатели Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

    Об этом сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации предприятия Андрей Сальников.

    Андрей Сальников: «Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146. Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет».

    Сальников добавил, что выбор двигателей для Бе-200 зависит от заказчиков.

    Накануне замглавы Минпромторга Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов Ан-148. Производит двигатели Д-436 украинская копания «Мотор Сич».

    Двигатели SaM146 производятся компанией PowerJet, являющейся совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской Snecma. Данные силовые агрегаты устанавливаются на российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

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