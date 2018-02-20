Дело Доктора Лизы: в России появится новый фонд имени Елизаветы Глинки

В России появится новый благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки, сотрудники которого будут помогать всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Филиалы заработают в разных регионах страны. Кроме того, отделение откроется в Донбассе. Сегодня знаменитому общественному деятелю, врачу Елизавете Глинке исполнилось бы 56 лет. Она погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

Доктор Елизавета Глинка, едва выдавалась свободная минутка, пела и рисовала со своей подопечной Лизой, которую в буквальном смысле слова вытащила с того света. У девочки обнаружили рак крови. И случилось это в разгар боев за город Алчевск, расположенный на юго-востоке Украины.



Оксана Шевелёва, мама Лизы: «Когда закончились лекарства в больнице, их негде было достать, возможности не было никакой. Была война, не было ни света, ни воды, ни связи, ни еды, ни денег — не было ничего. И только Елизавета Петровна откликнулась».



Лизу и ее маму вывезли из охваченного войной Донбасса и разместили в этом доме милосердия в центре Москвы. Здесь находятся дети, которые нуждаются в экстренном лечении и которым негде остановится в столице. Маленькая Лиза признается, что у нее такое чувство, словно ее любимый доктор жива, просто снова уехала в Донецк спасать других попавших в беду детей.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, самое главное достижение Доктора Лизы — создание коллектива единомышленников. Даже после ее смерти все запущенные проекты продолжают существовать. Журналистов, приходящих в знаменитый подвал на Пятницкой, продолжают предупреждать с порога: на вешалке верхнюю одежду не оставляйте, а то могут случайно отдать бездомным.



Доктор Лиза говорила: не должно быть ни одного человека, который бы ушел бы из фонда с пустыми руками. Один раз по ошибке бездомным отдали верхнюю одежду съемочной группы. Вернуть ее не удалось, но обитатели улицы в теплых куртках нуждаются больше.



Татьяна Кожевникова, сотрудница фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы»: «Не отпускать человека без помощи. Мы это указание выполняем на 100%. Потому что мы можем оказать и материальную помощь, и вещевую, и продуктовую».



Здесь не спрашивают справок, не требуют бумаг, достаточно лишь поведать свою историю. Если человек спустился в этот подвал, значит, он в беде. Раз в месяц ему выдадут продуктовый набор, в котором и мясные, и рыбные консервы. Все это помощь людей, которые на протяжении многих лет анонимно помогают всем, кто в этом нуждается.



Как и при жизни Доктора Лизы, каждую среду еду и горячий чай привозят на вокзал. Бездомные со всей Москвы съезжается сюда, чтобы отогреться. Володя еще недавно был бездомным. Доктор Лиза помогла ему найти крышу над головой. Сейчас он в качестве волонтера уже сам помогает накормить всех нуждающихся.



Владимир Никитин, волонтер: «Мы здесь кормим бездомных, помогаем лекарствами, первую медицинскую помощь оказываем».



Сотрудники фонда Доктора Лизы говорят, что она была бы очень благодарна, если в ее день рождения вы привезли бы в подвал на Пятницкую чистую и крепкую одежду и обувь, разнообразные продукты, пожертвовали небольшую сумму денег или в качестве добровольца помогли раздать еду бездомным.