Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

В Кизляре сегодня прощаются с жертвами стрельбы у православного храма, которая произошла в минувшее воскресенье. С самого утра горожане несли цветы к собору Георгия Победоносца. Там же состоялось и отпевание погибших.
Сегодня в Кизляре день траура. Приспущены государственные флаги, учреждениям культуры, образования и местным телеканалам рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.
Стрельбу у собора в Кизляре 18 февраля устроил вооруженный молодой человек. В результате 4 человека были убиты, еще один умер в больнице, четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.
Стрельбу у собора в Кизляре 18 февраля устроил вооруженный молодой человек. В результате 4 человека были убиты, еще один умер в больнице, четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.
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