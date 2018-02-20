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    Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь. Дагестан, Масленица, медицина, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

    Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

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    Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

    Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

    Жители Кизляра провожают жертв воскресной бойни в последний путь

      В Кизляре сегодня прощаются с жертвами стрельбы у православного храма, которая произошла в минувшее воскресенье. С самого утра горожане несли цветы к собору Георгия Победоносца. Там же состоялось и отпевание погибших.

      Сегодня в Кизляре день траура. Приспущены государственные флаги, учреждениям культуры, образования и местным телеканалам рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.

      Стрельбу у собора в Кизляре 18 февраля устроил вооруженный молодой человек. В результате 4 человека были убиты, еще один умер в больнице, четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.

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