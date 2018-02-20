Россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки в 2020 году

Систему, которая заменит бумажные трудовые книжки в России, планируется ввести с 2020 года, сообщили в Минтруде.
С января 2020 года российские работодатели начнут переходить на электронные трудовые книжки. Это позволит Пенсионному фонду получать больше информации о работающих гражданах, а граждан избавит от необходимости получать справки и выписки, сообщила во вторник замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова на конференции в Торгово-промышленной палате, сообщает пресс-служба ведомства.
Любовь Ельцова, замглавы Минтруда: «Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые „поля“. Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года».
Система будет представлять собой единую базу данных о трудовой деятельности гражданина. Планируется, что доступ к базе данных в реальном времени будет у всех государственных органов, которым необходима эта информация, и гражданам не понадобится предоставлять сведения о своей работе при обращении за какими-либо услугами.
Напомним, в настоящее время большая часть информации о стаже россиян уже есть в электронном виде. Любой гражданин может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Любовь Ельцова, замглавы Минтруда: «Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые „поля“. Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года».
Система будет представлять собой единую базу данных о трудовой деятельности гражданина. Планируется, что доступ к базе данных в реальном времени будет у всех государственных органов, которым необходима эта информация, и гражданам не понадобится предоставлять сведения о своей работе при обращении за какими-либо услугами.
Напомним, в настоящее время большая часть информации о стаже россиян уже есть в электронном виде. Любой гражданин может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
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