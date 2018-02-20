Человеческий череп найден в московской квартире во время ремонта

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения человеческого черепа при проведении ремонта в квартире в центре Москвы.
Человеческие останки обнаружили рабочие при замене труб холодного и горячего водоснабжения в квартире в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В частности, при вскрытии пола был найден человеческий череп, добавил источник. В полицию о происшествии сообщил владелец жилплощади. Он рассказал, что расположенная во 2-м Раушском переулке квартира находится в его собственности с 2010 года.
Останки будут направлены на судмедэкспертизу, отмечают в полиции.
В частности, при вскрытии пола был найден человеческий череп, добавил источник. В полицию о происшествии сообщил владелец жилплощади. Он рассказал, что расположенная во 2-м Раушском переулке квартира находится в его собственности с 2010 года.
Останки будут направлены на судмедэкспертизу, отмечают в полиции.
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